Медведчука могут выдвинуть кандидатом в Президенты

В СДПУ(о) уже определились с кандидатурой на будущих президентских выборах. Лидер партии Юрий Загородний в интервью изданию "Коммерсантъ-Украина" сообщил, что они будут выдвигать бывшего лидера эсдеков Виктора Медведчука. С его помощью в партии надеются привлечь к себе внимание, поскольку финансовое положение СДПУ(о) и ее политические перспективы оставляют желать лучшего.

"Мы всегда считали: для того чтобы навести порядок в стране, нужна сильная личность. Такой личностью, которая способна остановить многолетний политический хаос, мы считаем Виктора Медведчука – он много лет был лидером партии и честно сложил полномочия председателя после нашего поражения на парламентских выборах. Виктор Медведчук просто обязан вернуться в большую политику. После эры лицемерия должна наступить пора честных политиков", - заявил Загородний.

Лидер эсдеков уверен, что "если Виктор Медведчук примет решение о возобновлении своей политической публичной деятельности, то он никогда ни у кого не будет техническим кандидатом и не будет идти в чужом фарватере... У него есть желание и политические амбиции, но каким будем его окончательное решение, сегодня я вам сказать не могу".