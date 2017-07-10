Бояркин о янтарном скандале: "Мое заявление – в пути к НАБУ"

Экс-руководитель Госслужбы геологии и недр Украины Николай Бояркин заявляет об информационных атаках против себя. Чиновник утверждает, что оппоненты-политики пытаются вовлечь его в янтарное дело Розенблата. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, добавив, что направил соответствующее заявление в НАБУ.

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Знаю, что оппоненты (а их, увы, немало), пользуясь делом Розенблата, пытаются привязать меня к ней. Но советую не терять времени, ведь столько, сколько мы получили проблем от этого дела, просто словами не передать. Это были удары со всех сторон, в том числе и медийные.

"Уважаемые оппоненты, не скупайте экспертов и политиков, не тратьте ресурсы на фейковые медиакампании. Мое заявление – в пути к НАБУ", – пишет экс-чиновник.

Также Николай Бояркин приобщил к записи оперативное видео с доказательствами причастности Розенблата к «янтарному делу», которое предварительно обнародовало НАБУ.

Как писали ранее СМИ, НАБУ задержало охранника нардепа Борислава Розенблата на взятке за помощь в получении лицензии на добычу янтаря. Речь идет о $200 тыс.