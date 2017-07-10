Столтенберг: Украина нуждается в героях не только на поле боя, но и во власти и бизнесе для борьбы с коррупцией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивает, что Украина нуждается в героях не только на поле боя на востоке страны, но и во власти и бизнесе для борьбы с коррупцией. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

Читайте такжеСтолтенберг: экономические санкции против РФ нужно сохранять, пока она не изменит поведение в Крыму и на Донбассе "Украина является суверенным государством. И она имеет право выбирать свои собственные средства обеспечения безопасности. В прошлом месяце НАТО поздравила Черногорию как 29-го члена нашего Альянса. Это свидетельствует, что двери НАТО остаются открытыми", - заявил Столтенберг.

Эти слова генсека НАТО народные депутаты встретили аплодисментами.

"Путь к членству в НАТО нелегок. Те, кто стремится к этому, должны демонстрировать целеустремленность и существенные реформы. Но, в конце концов, членство зависит от решения 29-ти членов НАТО и тех, кто желает присоединиться, и касается это их одних. Никто посторонний не имеет права пытаться вмешиваться или ветировать этот процесс", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что погибшие украинцы являются истинно украинскими героями.

По словам Столтенберга, сейчас "пришло время героев, в которых Украина нуждается как никогда ранее, не только на поле боя, но прямо здесь, в парламенте, правительстве, бизнесе и гражданском обществе".

Он отметил, что Украине нужны герои, чтобы "бороться с коррупцией в любом месте и любой форме, в которой она существует".

"Поэтому, члены Верховной Рады, Украина нуждается в большем, чем эффективные Вооруженные силы. Она нуждается в крепких подотчетных демократических институтах. Она нуждается в крепких подотчетных и демократических лидерах. Украина нуждается в вас, чтобы вы стали лучше, чем вы есть", -заявил Столтенберг.