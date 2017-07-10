Переговоры об оружии нужно вести с отдельными странами-членами НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что переговоры относительно оружия надо вести с отдельными странами-членами НАТО, а не НАТО как организацией. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

Читайте такжеНАТО способствует усилению устойчивости Украины перед агрессией России - Столтенберг"Вы меня спросили об оружии. НАТО как Альянс не владеет оружием или снаряжением. Поэтому, это не зависит от НАТО как от Альянса. Но, конечно, союзники (члены) НАТО имеют снаряжение и различное вооружение. Я знаю, что ведутся переговоры между Украиной и некоторыми союзниками НАТО по этому вопросу, и я также ранее сегодня обсуждал это с президентом - вопрос оружия, основанный на двусторонних переговорах, и переговорах, которые уже происходят", - сказал он.