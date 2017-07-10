Россия должна вывести тысячи своих солдат из Украины и прекратить поддержку боевиков - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что Россия должна вывести тысячи своих солдат из Украины и прекратить поддержку боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве после заседания Комиссии Украина - НАТО.

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"Россия должна вывести тысячи своих солдат из Украины и прекратить оказывать поддержку боевикам в вопросе командования и контроля, и (предоставления) военного снаряжения", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что Альянс остается решительным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, организация Североатлантического договора стоит на стороне Украины и никогда не признает аннексию Крыма Россией.

«Мы искренне ценим большой вклад Украины в работу Альянса в течение последних двух десятилетий. Украина является единственной страной-партнером, которая принимает участие во всех миссиях и операциях НАТО, включая Афганистан и Косово. Мы также здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности вашего государства», - сказал генсек НАТО.