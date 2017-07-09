Тиллерсон прибыл в АП для переговоров с Порошенко
13:14, 09 июля 2017Политика
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Кортеж, на котором прибыла американская делегация, состоял из семи автомобилей.
Тиллерсон уже прибыл в АП / фото УНИАН
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон прибыл в Администрацию президента Украины для переговоров с главой украинского государства Петром Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, госсекретаря США на крыльце АПУ встретил президент Украины.
Они пожали руки и зашли в здание администрации.
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По итогам переговоров Тиллерсон и Порошенко выйдут для общения с представителями средств массовой информации.
Как известно, вместе с Тиллерсоном в Украину должен прибыть новоназначенный специальный представитель США в переговорах по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер.
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