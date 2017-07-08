Спецпредставитель США будет в контакте с Украиной и Россией - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что специальный представитель США по конфликту в Украине Курт Уолкер будет в контакте с Украиной и Россией. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20.

Читайте такжеСпецпредставитель США по Украине попытается помочь достижению мира на востоке - Тиллерсон«Что касается США в урегулировании ситуации в Украине. Мы об этом говорили с президентом Трампом и договорились, что будет назначен – собственно это уже состоялось – будет назначен спецпредставитель администрации, который будет заниматься на постоянной основе этой проблемой, будет с контакте как с Россией, так и Украиной, со всеми заинтересованными сторонами урегулирования этого конфликта», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялась встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стороны условились создать канал коммуникации по урегулированию ситуации на Донбассе.

7 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Уолкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров по ситуации в Украине.

8 июля госсекретарь заявил, что назначил Уолкера на должность спецпредставителя по просьбе Путина.