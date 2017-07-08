Меркель, Макрон и Путин согласились относительно важности внедрения режима тишины на Донбассе - СМИ

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин отметили важность реализации режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

В частности, представитель немецкого правительства отметил, что лидеры Германии, Франции и России согласились о важности реализации режима прекращения огня на востоке Украины.

Читайте такжеПервый день саммита G20 прошел на фоне мирных и насильственных протестов

Встреча состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Как сообщал УНИАН, по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 21 июня, контактная группа поддержала обращение местных советов Донецкой и Луганской областейо необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.

Однако украинская сторона неоднократно заявляла, что контролируемые Россией боевики на Донбассе ежедневно нарушают "хлебное перемирие". Так, за минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО, двое украинских воинов получили ранения, еще двое получили боевые травмы.