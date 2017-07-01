Боевики обстреливают жилые кварталы Марьинки, несмотря на "хлебное перемирие" – штаб АТО



Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают обстреливать жилые кварталы Марьинки из запрещенного оружия, несмотря на объявленное перемирие в период сбора урожая. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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«Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о продолжении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в оккупированных районах Донецкой области мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, несмотря на объявленное перемирие в период сбора урожая», - говорится в сообщении.

По их информации, ночью 30 июня, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков снова попали жилые кварталы населенного пункта.

«Возле жилого дома по улице Шевченко упал, но не разорвался 122-мм артиллерийский снаряд. На улице Прокофьева в стену жилого дома попала 82-мм мина. В доме на улице Карла Маркса 120-мм мина повредила крышу. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что такие действия руководства оккупированных районов Донецкой области (ОРДО) свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.