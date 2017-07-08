Встреча Меркель, Макрона и Путина: на обсуждение вынесена ситуация в Украине

В немецком Гамбурге, где проходит саммит "Большой двадцатки", началась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина,сообщает Deutsche Welle.

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По информации издания, участники встречи обсудят ситуацию на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, двухдневный саммит «Большой двадцатки» начался в Гамбурге 7 июля на фоне протестов. Демонстранты пытались проникнуть в закрытую зону безопасности вокруг места проведения саммита и заблокировать дорогу, по которой должны были прибыть участники мероприятия. Ситуация обострилась поздно вечером в пятницу и в ночь на субботу. Акции протеста местами переросли в организованные экстремистами беспорядки. По данным СМИ, во время столкновений с протестующими получили ранения 197 полицейских, более 100 человек задержано.

В первый день саммита лидеры G20 выразили общую позицию по борьбе с терроризмом.