Служба безопасности Украины, которой нечего сказать

Сотрудник СБУ (наверное, при звании, а также должности и зарплате из госбюджета) на обыске в частной фирме, среди прочего, изымает талоны на бензин, а потом заправляет на них свою машину. Это версия стороны, у которой талоны изъяли, и которая убедительно, с подробностями и даже видео с автозаправки делится своей историей в соцсетях.

Сотрудник СБУ (точно при звании, а также, должности и зарплате из госбюджета), работающий в пресс-службе, на вопросы СМИ о данном инциденте сначала обещает, что официальный комментарий «в ближайшее время» будет размещен на веб-ресурсе ведомства, а уже через несколько часов говорит, что Службе безопасности Украины об этом позорном событии «ничего неизвестно». Ну, да, особенно если учесть, что история с талонами – двухмесячной давности, и якобы проверка по ней уже проводилась. В итоге никакого официального комментария этого вопиющего инцидента от украинской спецслужбы так и не последовало. Впрочем, к подобным «результатам» по обращению за оперативными комментариями мы, украинские журналисты, увы, уже привыкли. Часто – в пресс-центр СБ просто не дозвониться. Ну, а что ж, гибридная война в стране, куда тут с прессой-то общаться.

СБУшник заправил авто изъятыми талонам: в службе заявили, что до сих пор не имеют информации об инциденте

Как информационное агентство, работающее, в том числе, коммуникатором между госструктурами и обществом, мы придерживаемся правил этой коммуникации. То есть, увидев, например, у рядового пользователя Фейсбука жалобу на вопиющие действия представителя власти – обращаемся в соответствующую структуру с вопросами, чтобы разобраться в ситуации и осветить ее для широкой читательской аудитории. Или – наоборот. Увидев на сайте госведомства интересную (важную) информацию – спешим, как официальную, донести ее до читателя через свои каналы. И коммуницируем мы, как правило, не с отдельными ведомственными подразделениями, а с пресс-службами, в которые сотрудники госструктур всегда посылают представителей СМИ, так как эти самые пресс-службы являются публичным лицом своих ведомств.

В итоге никакого официального комментария этого вопиющего инцидента от украинской спецслужбы так и не последовало

Впрочем, вчера СБУ решила отметится в коммуникационном вопросе дважды.

В этот же скандальный день, ожидая обещанный комментарий СБУ насчет «оприходованных» талонов, с официального сайта спецслужбы журналисты ведущих изданий страны разобрали топовую – по новостным меркам – информацию о задержании в Луганской области «одного из главарей незаконного военизированного формирования» - с разными интересными подробностями и даже оперативным видео. На сайте только нашего агентства новость за час набрала тысячи просмотров, и все бы хорошо, но… первоисточник вдруг бесследно исчез с официальных ресурсов СБУ! Вот был только что и текст, и фото, и видео, а потом – раз! – и нету!

Что должны при этом думать и как объясняться со своими читателями СМИ, которые по факту, оказывается, «раздали» несуществующую новость? Еще и официальную несуществующую новость, со ссылкой на целую СБУ воюющей страны! Главаря уже не было? Российского оружия и кадровых российских военных, о котором он уже рассказал следователям, тоже не было? Или все было, но главарь, например, успел быстро откупиться (не талонами ж едиными…)? А если откупиться, то – до какого уровня зашел в переговорах об освобождении, что даже с официального сайта информацию сняли? Ой, нет, не верим, не может такого быть! Наверное, главаря быстро перевербовали и поэтому срочно засекретили? Тоже незадача – интернет имеет свойство запоминать все, что когда-либо было опубликовано, в отличие от официального сайта СБУ.

Кстати, в современном мире есть только один заметный публичный дятель, который позволял себе (до недавних пор) удалять что-то, опубликованное от своего имени. Это – президент США Дональд Трамп, имевший привычку удалять сделанные им твиты (посты в сервисе микроблогов «Твиттер»), когда они утрачивали, по мнению автора, актуальность. Он попытался продолжить эту свою практику, заселившись в Белый Дом – и ему публично объяснили, что, став официальным лицом, президентом Америки – он уже не может манипулировать информацией подобным образом, так как все его публикации после инаугурации – собственность государства и истории.

Сотрудникам СБУ, при всем нашем к ним уважении, конечно, далеко до Трампового места в истории.

Но, если серьезно, хотелось бы прояснить несколько вопросов.

Сотрудникам СБУ, при всем нашем к ним уважении, конечно, далеко до Трампового места в истории

По «исчезнувшему» главарю. Тут позвольте вспомнить: недели три назад председатель СБУ Василий Грицак обратился к СМИ с призывом заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии врагу. Хорошая идея. Но даже если воплощать ее всего лишь как пиар-идею, со стороны СБУ в этом вопросе нужна как минимум слаженность и системность действий и коммуникаций во внешний мир. А судя по одному тому, как сначала громко появился, а потом тихо пропал «главарь», общей информационной линии нет даже в мире внутреннем. Несмотря на наличие немалых по численности информационных и пресс-подразделений, на содержание которых налогоплательщики выделяют из своих зарплат немалые суммы. Какой уж тут акт?

Кстати, многочисленные расследования коллег-журналистов о дорогущих домах-квартирах-машинах отдельных сотрудников СБУ так и остались без объяснений со стороны ее руководства. На обысках-изъятиях «заработали»?

Ну, и присвоенные при обыске талоны. Осуществлённое злоумышленником без погон и должности такое деяние, наверное, называлось бы воровством или грабежом. А как называют в СБУ эту практику, совершенную при исполнении служебных обязанностей? И это все – на фоне нежелания Службы сделать доступными для общественности декларации о доходах хотя бы своего руководящего звена… Кстати, многочисленные расследования коллег-журналистов о дорогущих домах-квартирах-машинах отдельных сотрудников СБУ так и остались без объяснений со стороны ее руководства. На обысках-изъятиях «заработали»?

Хотя, думается, все гораздо проще. Похоже, им просто, извините, пофиг – что там о них думают или пишут. Тогда вопрос другой – почему пофиг? Ощущают себя над законом и над обществом, которому присягали служить?..

Елена Милосердова, руководитель Департамента политических новостей УНИАН