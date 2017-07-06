СБУшник заправил авто изъятыми талонам: в службе заявили, что до сих пор не имеют информации об инциденте

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Службе безопасности Украины, несмотря на обещания, не комментируют инцидент с использованием их сотрудником талонов на бензин, изъятых во время обыска у предпринимателя Инны Муравьевой.

В пресс-центре СБУ корреспонденту УНИАН заявили, что еще не располагают никакой информацией по этому поводу.

"Пока никакой информации на этот счет у меня нет. Мы готовы проработать (информацию - УНИАН), но мы еще ее не получили", - сказала заместитель руководителя пресс-центра СБУ Лада Сафонова.

Также Сафонова добавила, что ей неизвестно, является ли лицо, которое предприниматель обвиняет в использовании изъятых у нее талонов на бензин, сотрудником СБУ.

"Откуда я знаю? У меня нет такой информации, как только мы ее получим - сообщим. Мы ждем ее", - сказала она.

Напомним, что сегодня в пресс-центре СБУ УНИАН уже обещали "в ближайшее время" предоставить информацию относительно обвинения киевского предпринимателя Инны Муравьевой в адрес сотрудника спецслужбы в использовании изъятых талонов на бензин в собственных нуждах.

Напомним, что сегодня в пресс-центре СБУ УНИАН уже обещали "в ближайшее время" предоставить информацию по обвинению киевского предпринимателя Инны Муравьевой в адрес сотрудника спецслужбы в использовании изъятых талонов на бензин в собственных нуждах.

Как сообщал УНИАН, предприниматель Муравьева заявила, что сотрудник СБУ, который присутствовал при обыске в помещении ее компании и изъял у нее технику, деньги, талоны на бензин, затем по этим талонам заправил свой автомобиль.

На своей странице в Facebook Муравьева опубликовала видео с АЗС, на котором, как утверждает предприниматель, сотрудник СБУ заправляет свой автомобиль. Муравьева заявляет, что у нее есть документ от WOG, подтверждающий, что талоны принадлежат ей.