Украина продала Японии часть своей квоты на углекислый газ

Украина подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания прошла сегодня в Секретариате Кабинета министров Украины в присутствии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующие документы были подписаны председателем Национального агентства экологических инвестиций Игорем ЛУПАЛЬЦЕВЫМ, послом Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА и председателем организации по разработкам новых энергетических и промышленных технологий Японии Сеиджи МУРАТА.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с подписания сегодняшних документов начинается стратегическое сотрудничество между Украиной и Японией в направлении модернизации и реконструкции многих сфер производства за счет полученных от продажи квот средств.

Она также подчеркнула, что полученные средства позволят модернизировать промышленность Украины в направлении сокращения загрязнений окружающей среды. При этом ни одна из сторон не назвала сумму сделки, сославшись на конфиденциальность информации.

Со своей стороны посол Японии в Украине отметил важность проведения в Украине активной политики улучшения экологического климата путем использования новых источников энергии и энергосберегающих технологий.

«На пути внедрения таких технологий большую работу должны провести украинское агентство экологических инвестиций и наша организация НЕДО (правительственная японская организация, которой предоставлено право принимать участие в переговорах относительно купли-продажи определенного объема единиц установленного количества (ААU) с целью обсуждения с Национальным агентством экологических инвестиций цены и объемов ААU - УНИАН)», - сказал посол.

Как уточнили УНИАН в Национальном агентстве экологических инвестиций, Украина располагает квотой на выброс парниковых газов в атмосферу в размере 4,5 млрд. единиц на 5 лет. При этом использует 2,8 млрд. единиц. За 5 лет Украина может продать 450 млн. единиц квот.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 13 февраля заявила, что Украина может рассчитываться по украинско-японским инвестиционным программам своими квотами на выбросы углекислого газа.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести наибольшую выгоду.