Трамп и Путин: "перезагрузка" или окончательный разрыв

Накануне визита президентов США и России в Гамбург, где запланировала первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что мероприятие пройдет в формате отдельной беседы – планируется «полноценная сидячая встреча», а не контакт «на ногах». Тематикой этого разговора, по информации из кремля, станет обсуждение борьбы с международным терроризмом, темы Сирии и Украины, а также «разоруженческая сфера». УНИАН поинтересовался у российских, украинских и западных экспертов, может ли такой «усеченный саммит» способствовать урегулированию ситуации на Донбассе и возможна ли «большая сделка» между Вашингтоном и Москвой.

Несовместимость интересов и опасное сближение

Сколько бы в путинской администрации не пытались дуть щеки и представлять грядущую встречу на уровне «равный с равным», это работает, разве что, на внутреннего российского потребителя этой информации. С одной стороны, сам факт полноценной двухсторонней встречи, когда делегации будут сидеть одна напротив другой, это уже некая символическая победа Путина. С другой стороны, это и победа лично Трампа над Конгрессом и над большинством членов собственного кабинета, которые рекомендовали президенту США ограничится «встречей в коридорчике», как это было в последний раз у Обамы с Путиным. «Трамп вновь и вновь проявляет необъяснимую рационально привязанность к Путину, желание как-то пойти ему на встречу», - объясняет российский и публицист Андрей Пионтковский, но добавляет, что в содержательном плане продолжить эту линию уступок Трампу не удастся.

Причиной тому, в частности, несовпадение чаяний лично Трампа и американского политического бомонда. «Он понимает, что отказ от санкций, введенных в последние дни прошедшего года Обамой, когда он выгнал российских дипломатов-разведчиков из двух задний в Мэриленде и Нью-Йорке, либо какие-то серьезные «сделки» по Сирии и Украине в той политической атмосфере, которая существует в Вашингтоне – это просто невозможно и будет для него политическим самоубийством», - отмечает эксперт.

Действительно, политическая элита обеих стран понимает и признает – несмотря на странное тяготение Трампа к Путину, стратегические интересы США и РФ не совпадают, а по текущим интересам, где они имеются, трудно находить компромисс.

Российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова также разделяет такое мнение. По ее словам, Трамп и Путин будут пытаться выйти за пределы символизма этой встречи и сделать вид, что они начинают новую главу в двусторонних отношениях.

С Путиным в этой истории все довольно просто – намерения и цели Москвы понятны: выйти из изоляции и возобновить «биполярность», ведь отношения с Америкой являются основой российской внешней политики и подтверждением «державного» статуса России. Но чего добивается этим Трамп – сказать не сможет никто. «Какова его модель «сделки»? Если не произойдет нечто невообразимое, то оба могут говорить, что пришли к взаимопониманию. Но предсказывать поведение Трампа - дело гиблое. Это человек, которым управляют импульсы и дикая необразованность во внешней политике», - рассуждает Шевцова.

По ее словам, Путин намного опытнее и искуснее Трампа, и даже может навязать ему ход обсуждения каких-то вопросов, к которому команда Трампа (в отличие от самого Трампа) не будет готова (хотя пути вернуть президента США в нормальное русло рычагов хватит). «Поэтому любая попытка «нормализации», к которой стремятся оба президента, вскоре вынесет на поверхность глубокий разрыв в интересах», - подчеркивает эксперт.

Более того, по ее мнению, может случиться и так, что Путин и Трамп во время реальной встречи «очень не понравятся друг другу»: «Это возможно и даже, скорее всего, вероятно…».

В этой связи, предстоящая встреча Трампа с Путиным никак не может стать поворотным событием в отношениях двух стран, либо изменить логику этих отношений. Более того, вряд ли президенты США и РФ будут поднимать ряд щекотливых для обоих тем. В частности, российское вмешательство в американские президентские выборы.

Руководитель аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин отмечает, что на сегодняшний день Трамп достаточно ограничен в возможностях сближения с Россией в связи со скандалами и обвинениями в связях его команды с РФ. По его словам, любые достаточно заметные шаги, направленные на «потепление» отношений с РФ, были бы опасны для администрации Трампа. Кроме того, совсем не факт, что и РФ готова сделать попытку, которая бы позволила смягчить позицию США: «Сейчас Москва не демонстрирует ни единого шага, который бы позволил изменить позицию США в двухсторонних отношениях».

По словам Баронина, Путин не сможет предложить Трампу те вещи, которые позволили бы изменить позицию США и, в то же время, позволили бы ему самому «сохранить лицо» перед населением РФ. На сегодня ставки на внутриполитической арене для президента РФ важнее, чем взаимоотношения с международными игроками. «И аннексия Крыма, и война на Донбассе, и военная операция в Сирии и конфронтация с США и странами НАТО, вся эта политика РФ сконцентрирована на формировании определенной идеологемы для внутреннего пользования. Внешняя политика РФ вторична, первична – укрепление власти, формирование вертикали, которая была бы незыблема, исключение гражданского протеста и внутренняя пропаганда, которая бы убивала все потребности населения к изменению внутриполитического руководства», - рассуждает эксперт.

В этой связи, Путин не может пойти на уступки в рамках, в том числе, минского процесса, чтобы реально изменить отношения с США. Поскольку, если президент РФ на это пойдет, это будет означать падение его имиджа в глазах рядовых россиян. Надеяться же, что одна встреча сможет изменить политику США – наивно и опасно. «Система сдержек и противовесов в США настолько сильная, что даже если покачнется Администрация, позиция Конгресса сохранит жесткий прессинг в отношении Кремля», - добавил Баронин.

Донбасс на оба ваши дома

Одной из неприятных тем для обсуждения во время встречи Трампа и Путина, несомненно, будет Украина. Президент США уже послал президенту РФ неприятный «звоночек», заявив 6 июля, во время выступления в Варшаве, что настоятельно призывает Россию «прекратить ее дестабилизирующие действия в Украине в и других местах». Причиной такой риторики является не только риск и боязнь продемонстрировать чрезмерную лояльность Путину во время встречи на полях саммита «Большой двадцатки», а и тот факт, что США, на сегодняшний день, занимают активную позицию по поддержке Украины. И происходит это как в рядах демократов, так и в рядах республиканцев.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов, что переговоры Трампа с президентом Украины Петром Порошенко состоялись до встречи с Путиным. И, вполне вероятно, что это заложило определенные выигрышные позиции для Украины, поскольку Трамп может воспринимать риторику Путина, в частности, о «гражданском конфликте в Украине» уже через призму ранее полученной информации от Порошенко.

По мнению Лилии Шевцовой, тот факт, что Порошенко встретился с Трампом раньше Путина, является, скорее, не следствием осознанной политики и намерений самого Трампа, а – стечением обстоятельств. Прежде всего, результатом антироссийской консолидации в самом Вашингтоне и позиции его команды силовиков вместе с Тиллерсоном, которые пытаются предотвратить гипотетические объятия Трампа с Путиным. Вместе с тем, российский политолог убеждена, что стоит отдать должное и дипломатическим усилиям Киева, так как сам по себе факт встречи Трампа с Порошенко уже приобрел символизм. Но даст ли это толчок к урегулированию ситуации на Донбассе? Эксперты убеждены, что нет.

В частности, по словам Шевцовой, для этого, во-первых, нужно понимание американкой стороны, что конкретно в этом направлении необходимо сделать. Во-вторых, нужна готовность Кремля пойти в этом направлении. В-третьих, американской стороне нужно будет согласовывать свою позицию с Киевом и двумя гарантами Минских соглашений – Берлином и Парижем. «Трамп может решиться на включение Америки в процесс урегулирования, хотя таких условий нет в наличии. Но, в любом случае, переход Вашингтона от позиции равнодушия к позиции вовлечения, думаю, будет позитивным шагом», - подчеркнула Шевцова.

Бывший посол США в Украине, эксперт влиятельного американского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер также отмечает, что Трампу необходимо предложить более активное участие США в продвижении перспектив урегулирования конфликта на Донбассе, хотя мало что свидетельствует о том, что Кремль хочет урегулирования на данном этапе. Вместе с тем, по мнению эксперта, Трамп может сделать две вещи: подтвердить слова Тиллерсона, адресованные Лаврову, что украинско-российский конфликт создает серьезное препятствие для улучшения отношений США и России, а также напомнить Путину, что санкции против РФ будут сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.

«Большая сделка» как розовая мечта

Все описанные выше противоречия не позволяют говорить, что между Россией и США, на данном этапе, может появиться взаимопонимание в широком смысле этого слова. По словам профессора истории, директора программ международных исследований Университета Юго-Западного Техаса Денниса Дж. Данна, главным препятствием остается идеология: «Российское правительство, в отличии от российского народа, выступает против международного порядка, в котором доминирует Запад, а США возглавляет человек, который, в принципе, не осведомлен об истории, эволюции и значимости глобальной цивилизации, которая, в значительной степени, основана на западных ценностях».

Об этом же говорит и российский политолог Андрей Пионтковский: «РФ ведь искренне считала, что можно завербовать одного недалекого человека, поставить его на пост президента и потом «рулить» Соединенными Штатами, делить с ними мир. А, оказалось, что американская политическая система, благодаря отцам-основателям, уже больше 200 лет действует совершенно по-иному: есть разделение властей, есть судебная, законодательная ветви, есть мощная власть медиа, ни о каких сделках не может идти сейчас речи».

В свою очередь руководитель аналитической группы «Da Vinci AG» Анатолий Баронин объясняет, что любая «большая сделка» возможна в том случае, если интересы обоих сторон соразмерны. А, во взаимоотношениях США и РФ, это далеко не так. «Интерес США лежит исключительно в возможном инвестировании, либо торговых операциях. Но если мы проанализируем уровень торгового оборота РФ и США, мы поймем, что сумма достаточно невелика, поэтому нет экономических инструментов и нет существенной экономической заинтересованности, которая может формировать фундамент для «большой сделки», - считает Баронин.

«Сделка должна означать обмен уступками, - говорит и Лилия Шевцова. – А чего хочет Кремль? Прежде всего, признания «сфер интересов» в постсоветском пространстве, ограниченного суверенитета Украины, отказа Запада от санкций в отношении России, возвращения США к обсуждению в двустороннем формате «мировых вызовов», отказа от дальнейшего расширения НАТО… Наконец – и это важно – признания за Россией права на собственную трактовку международных принципов. Речь фактически идет о разрушении либерального мирового порядка и сдачу позиций Америки в мире».

Что же Трамп может получить взамен? Возможность Exxon Mobile участвовать в освоении российских месторождений? Вряд ли такая сделка может привлечь президента США. Слишком она не равноценна.

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев и вовсе убежден, что надеяться на позитивные изменения в ухудшающихся отношениях не стоит. Вне зависимости от каких-либо встреч. «Корни конфликта между США и РФ стали слишком глубокими и на самом деле распространяются быстро. Россия слишком мало может предложить США и ее (России) способность влиять на ключевые глобальные процессы низка и продолжает снижается… В лучшем случае, от этой встречи мы можем ожидать некоторого улучшения контроля над растущей напряженностью», - констатирует он.

Более того, эксперт считает, что 7 июля между собеседниками, на фоне массы отрицательных факторов, сопутствующих этому мероприятию, может возникнуть «плохая химия».

Константин Гончаров