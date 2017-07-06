Янукович подал в прокуратуру заявление о "госперевороте"

Защита Виктора Януковича передала Генеральной прокуратуре заявление экс-президента о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году, передает Украинская правда.

"Такое заявление было подано 20 июня 2017 года. Я подал непосредственно оригинал заявления, подписанного Виктором Януковичем", – сказал адвокат Виталий Сердюк журналистам под Оболонским райсудом Киева.

Читайте такжеГПУ сообщила о новом подозрении Виктору Януковичу и чиновникам времен его президентства

"В рамках этого заявления будут установлены все факты, которые предшествовали и стали предпосылками ситуации, которую мы сейчас имеем в Украине – это война, потеря территориальной целостности и другие негативные последствия, которые имеет государство от тех событий, которые происходили на Майдане", – добавил он.

"Речь идет об умышленных, четко организованных действиях, направленных на вред государству Украина, заключающиеся в насильственном захвате власти. Именно эти действия привели, согласно заявлению, к негативным событиям в Крыму и потере территориальной целостности. Последствием этих действий стала ситуация, которую мы сейчас имеем на Донбассе и вообще в стране", – отметил адвокат.

Сердюк добавил, что защита подала заявление – и ожидает его регистрации Генпрокуратурой.

"Генеральная прокуратура, как и по всем остальным производствам, не сообщала защите о регистрации, но защита добьется этой регистрации и общество сможет публично следить за всеми событиями, которые происходят в данном уголовном производстве", – сказал он.

Сердюк сказал, что Янукович решил судиться после последнего заседания Оболонского райсуда, на котором было принято решение о применении процедуры заочного расследования в отношении человека, который "постоянно требует принять участие в заседании", а также об отказе Януковичу в допросе свидетелей.

Читайте такжеАдвокаты Януковича обратятся в ЕСПЧ

Янукович считает, что "процесс потерял всякую легитимность" – и все решения суда будут считаться ничтожными, поэтому он решил "выйти из процесса".

По версии Януковича, в "госперевороте" виновата "организованная группа лиц":

"Прямо обвиняются Виктором Януковичем Аваков, Кличко, Луценко... Также речь идет о Наливайченко, Парубие, Пашинском, Турчинове, Тягнибоке, Яценюке и других лицах, причастных к соответствующим событиям".

По словам Сердюка, действия этих людей "уже установлены и доказаны надлежащими и допустимыми доказательствами", которые задокументированы. На вопрос, кто собирал доказательства и кто установил виновных, адвокат не ответил.

На вопрос, почему Порошенко нет в этом перечне, адвокат ответил: "Вопрос причастности господина Порошенко в инкриминируемых действиях должно решать следствие на основании собранных доказательств в своей совокупности. Вопрос его ответственности должен быть исследован, в том числе исследован Генеральной прокуратурой в ходе досудебного следствия".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, адвокаты Януковича заявили о выходе из судебного процесса.

29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.