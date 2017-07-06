Адвокаты Януковича выходят из судебного процесса

Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко выходят из судебного процесса в Оболонском районном суде Киева. Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили у здания суда.

Адвокаты отметили, что сегодня уже не будут участвовать в судебном заседании, поскольку Янукович написал заявление о том, что отказывается от их услуг, и они также написали соответствующее заявление.

Адвокаты сообщили, что Янукович принял это решение после предварительного заседания суда в прошлый четверг после того как, по словам адвокатов, им было отказано в участии Януковича в судебном процессе и присоединении к процессу ряда свидетелей.

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“Были приняты ключевые антиправовые неправосудные решения об отказе допроса свидетелей в суде. Они были об отказе участия Яунковича в процессе”, - сказал Сердюк.

Также адвокаты не исключают, что в связи с их выходом из процесса суд может принять решение о предоставлении Януковичу адвокатов из центра бесплатной правовой помощи.

Как сообщал УНИАН, 29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальное судебное производство по делу Януковича.

*** Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.