Суд разрешил рассматривать дело о госизмене Януковича заочно

Коллегия Оболонского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеОбвинение направит Януковичу официальную повестку в Оболонский райсудАргументируя свое решение, суд указал, что Януковичу известно, что он объявлен в розыск, знает о том, что против него ведется судебное следствие, и он скрывается за пределами Украины.

Также суд не принял во внимание заявления защиты об опасности, которая угрожает Януковичу в случае прибытия в Украину, поскольку ранее Янукович не воспользовался своим правом на участие в суде в режиме видеоконференции. Следовательно, суд принял решение осуществлять специальное судебное производство по делу Януковича (заочное).

После этого суд предоставил слово прокурорам для оглашения обвинительного акта. Прокурор Руслан Кравченко начал объявлять обвинительный акт в полном объеме.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.