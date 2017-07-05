Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 19 июля

19:20, 05 июля 2017
Политика
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В Минске констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе благодаря "хлебному перемирию".

фото УНИАН

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) запланировано в Минске на 19 июля. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 19 июля", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня по итогам заседания ТКГ в Минске пресс-секретарь Кучмы отметила, что основным ожиданием мирных жителей Донбасса остается установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа для проведения полевых работ.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что боевики на Донбассе ежедневно нарушают "хлебное перемирие".

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что контролируемые Россией боевики не хотят отпускать 39 украинских военных, которые, по их утверждению, не подлежат амнистии.

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Теги: #переговоры в Минске#заседание ТКГ#переговоры с боевиками