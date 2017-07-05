В Минске констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе благодаря "хлебному перемирию"

Участники Трехсторонней контактной группы и представители ОРДЛО на сегодняшнем заседании в Минске согласились, что благодаря «хлебному перемирию», о котором было заявлено 21 июня 2017 года, количество обстрелов снизилось. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Отмечается, что режим тишины является непосредственным требованием для жизнеобеспечения людей, особенно для совершения полевых работ, а перемирие остается основным ожиданием мирных жителей Донбасса.

Кроме того, украинская сторона в очередной раз обратила внимание на атаки на безопасность сотрудников СММ ОБСЕ, которые по-прежнему происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.

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"Все случаи насилия по отношению к сотрудникам миссии должны быть расследования, а виновные – строго наказаны. В первую очередь, это касается трагического инцидента, из-за которого в апреле 2017 погиб представитель СММ. О нарастающей агрессии по отношению к патрулям СММ на территории ОРДЛО сказал сегодня и специальный представитель действующего главы ОБСЕ Мартин Сайдик: он призвал представителей ОРДЛО не допускать такого развития событий", - сказано в сообщении.

Представители Украины также настаивают на отмене всех нелегитимных решений, в том числе относительно т.н. «линии соприкосновения», «официальной денежной единицы» и «налоговой системы».

"Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и о возвращении незаконных вооруженных формирований к Минской линии 19 сентября 2014 года", - подытожила Олифер.

Как сообщал УНИАН, 21 июня ТКГ поддержала необходимость «хлебного перемирия» на Донбассе - соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее.