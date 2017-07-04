Меркель упомянула вопрос конфликта в Украине в своей предвыборной программе

В обнародованной в понедельник, 3 июля, предвыборной программе партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и баварского Христианско-социального союза (ХСС) под руководством Хорста Зеегофера упоминается и вопросы конфликта в Украине. Речь идет, в частности, о ситуации в контексте европейской безопасности, передает Deutsche Welle.

В настоящее время "территориальная целостность Украины поставлена ​​под вопрос из-за российской агрессии", отмечается в предвыборной программе ХДС / ХСС в разделе, где речь идет о Европе и безопасности. Христианские демократы отметили, что "европейцы должны последовательно, чем раньше, брать свою судьбу в собственные руки". Политические силы заявили о важности "Европы, которая способна защищать свои интересы и брать на себя международную ответственность (...) и которая, в случае необходимости, также может совместно себя защитить".

Как отмечается в обнародованном на сайте ХДС документе: "Мы должны осознавать нашу геостратегическую ответственность за свободу и мир и помогать в улаживании конфликтов неподалеку от нас. Поэтому ЕС приложил усилия в урегулировании конфликта России с Украиной", - отметили в своей программе ХДС / ХСС, а также призвали Россию выполнять Минские соглашения.

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Отметим, что посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter опубликовал еще одну часть предвыборной кампании, в которой содержится призыв к России выполнять Минские соглашения.

"Избирательная программа ХДС / ХСС: "Мы призываем Россию неизменно придерживаться Минских соглашений и выполнять их" - только Россию!", - подчеркнул дипломат.

Виборча програма ХДС/ХСС: "ми закликаємо росію незмінно дотримуватися Мінських угод і виконувати їх" - лише росію! https://t.co/GG99dhOzOnpic.twitter.com/iLI4vbtXiH — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 3 июля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине.