Что писали иностранные СМИ об Украине: вирус Petya.A, львовский мусор и критика системы высшего образования в Украине (инфографика)

Освещая события в Украине, зарубежные СМИ на прошлой неделе наибольше внимания уделили мощной кибер-атаке, которой подверглись украинские министерства и госпредприятия.

Влиятельное американское издание Foreign Policy резко осудило отсутствие качественных изменений в имплементации реформ в Украине.

По данным аналитической группы Corestone Corp, образовательное издание The Higher Education неодобрительно отозвалось о системе высшего образования в Украине, назвав ее "неэффективной в силу распространенной коррупции и непродуманных учебных планов в украинских высших учебных заведениях".

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Politico детально разобрало кризис с мусором в Львове, сделав четкий и крайне критический вывод: жители города стали заложниками политического противостояния в высших эшелонах украинской власти.

Впрочем, Dagbladet, одна из самых многочисленных по тиражу газет Норвегии, высоко оценила единство и сплоченность украинцев, которые "благодаря агрессии со стороны Путина осознали себя европейской нацией, способной самостоятельно решать свою судьбу".