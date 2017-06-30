Атака вируса Petya.A на Украину не повлияла на боеспособность ВСУ - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что недавняя кибератака на Украину никоим образом не повлияла на боеспособность Вооруженных сил страны. Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, отвечая на вопрос УНИАН.

"Мы успешно решили проблему кибератаки, которая была осуществлена практически на все органы государственной власти. Она не повлияла на состояние боеспособности Вооруженных сил, не повлияла на систему управления войсками и не повлияла на ход выполнения боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции", - заявил Полторак.

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По его словам, сейчас в ВСУ формируется специальное подразделение, которое будет заниматься этой проблемой. "Мы изучаем очень хороший опыт Литвы относительно киберзащиты и планируем, в том числе с помощью НАТО, сформировать подразделение, которое будет адекватно реагировать на такие угрозы", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос УНИАН, известно ли уже, кто именно стоит за этой атакой, Полторак сказал: "Рассматриваются различные варианты, поэтому мне сложно об этом говорить".

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись самой крупной хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц уже подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.