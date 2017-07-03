Луценко обвинил регламентный комитет ВР в покрывательстве обвиняемых нардепов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что Регламентный комитет Верховной Рады пытается намеренно покрывать народных депутатов, отказывая Генпрокуратуре в удовлетворении ходатайств о снятии неприкосновенности с нардепов.

Об этом Луценко сказал сегодня журналистам, комментируя решение комитета, которым Генпрокуратуре было отказано в удовлетворении ходатайства вынести на рассмотрение в сессионный зал вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Евгения Дейдея.

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"Комитет сегодня своим решением явно покрывает народного депутата от того, чтобы он отвечал... Все выведения из-под удара "своих", независимо от партийной принадлежности, являются недопустимыми, если мы хотим строить европейское государство", - сказал Луценко.

По его словам, завтрашнее рассмотрение представления Генпрокуратуры в отношении другого народного депутата покажет, есть ли в регламентном комитете тенденция "покрывать своих".

В то же время Луценко отметил, что прокуратура продолжит следственные действия в отношении Дейдея и повторно внесет представление в комитет.

При этом генпрокурор заверил, что у ведомства, которое он возглавляет, "никаких охот за парламентариями нет".

Как добавляет Украинская правда, после заседания генпрокурор Юрий Луценко обратился к и.о. председателя комитета Павлу Пинзенику с риторическим вопросом: "Тебе не стыдно?".

Глава ГПУ пояснил, что своим решением комитет не отклонил представление Генпрокуратуры, а отправил его обратно в следственный орган.

"Чтобы не допустить рассмотрения этого вопроса в сессионном зале Верховной Рады", - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея (фракция "Народного фронта"), в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн.

Генпрокурор также отметил, что у следствия есть аудиофайлы, которыми "опровергается запись в декларации Дейдея о якобы полученном его женой заеме на 3,5 млн грн от гражданина Линчевского".