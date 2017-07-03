Регламентный комитет не поддержал представление ГПУ о привлечении Дейдея к уголовной ответственности

Регламентный комитет Верховной Рады считает необоснованным представление генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания комитета сообщил заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Читайте такжеВ деле Дейдея идет речь о незаконном обогащении на несколько миллионов, его жене заем не предоставляли - ГПУ«Комитет считает, что представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея Евгения, поддержанное и внесенное в ВР генеральным прокурором Юрием Луценко от 21 июня 2017 года, является недостаточно обоснованным, мотивированным и не содержит конкретных фактов. Выводы следствия основываются на предположениях, а законность получения доказательств сомнительна, что не может подтверждать факты совершения Дейдеем уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 168-2 Уголовного кодекса», - заявил Пинзеник.

За такое решение комитета проголосовало большинство присутствующих на заседании.

Как сообщал УНИАН 21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея (фракция «Народного фронта»), в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн.

Генпрокурор также отметил, что у следствия есть аудиофайлы, которыми «опровергается запись в декларации Дейдея о якобы полученном его женой займе на 3,5 млн грн от гражданина Линчевского».