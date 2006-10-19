Порошенко про НСНУ, Ющенко и молодых ярких харизматиков

Член совета партии «Народный Союз «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО соглашается с мыслью, что вступление в НСНУ заместителей главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА и Виктора БОНДАРЯ ставит точку в разговорах об отходе от партии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам П.ПОРОШЕНКО отметил, что он чрезвычайно доволен решением А.ЯЦЕНЮКА и В.БОНДАРЯ войти в партию. Он назвал их молодыми, харизматичными, талантливыми, яркими политиками. «Думаю, что вхождение (в НСНУ - УНИАН) таких людей, как ЯЦЕНЮК и БОНДАРЬ, сегодняшняя встреча у Президента являются яркой демонстрацией обреченности новых проектов, о которых говорили отдельные политики».

Отвечая на вопрос, можно ли его слова трактовать так, что вступление в НСНУ этих лиц ставит точку в разговорах об отходе от НСНУ Президента, П.ПОРОШЕНКО сказал: «Это ваш аналитический комментарий», добавив, что не возражает против такой трактовки.

Также он отметил, что во время съезда проголосует за то, чтобы А.ЯЦЕНЮКА и В.БОНДАРЯ включить в совет партии, если этот вопрос будет вынесен на голосование. В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, поддержит ли он эти кандидатуры на должность руководителя партии, он напомнил, что руководителем партии является Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

Говоря о возможности принятия съездом решения о возобновлении переговоров по созданию широкой коалиции, если с таким предложением к съезду обратится Президент, П.ПОРОШЕНКО отметил, что партия на съезде должна принять по этому поводу окончательное решение. “Поскольку речь идет не об игрушках”, - сказал он.

В то же время он заметил, что решение съезда НСНУ не будет иметь окончательных последствий, как и решение Президиума блока, который можно собрать и изменить решение. По мнению П.ПОРОШЕНКО, для этого должен быть межпартийный съезд членов блока “Наша Украина”.