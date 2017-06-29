ГПУ направила в суд дело экс-"беркутовца", который сейчас работает в полиции

ГПУ в ходе досудебного расследования направила в суд обвинительный в отношении бывшего заместителя командира взвода одной из оперативных рот подразделения милиции особого назначения (ПМОП) «Беркут». Об этом говорится сообщили в пресс-службе ГПУ.

При этом отмечается, что в настоящее время экс-«беркутовец» работает в полиции и является командиром взвода полка полиции особого назначения № 1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве.

«... следователи собрали "достаточно доказательств" для обвинения экс-заместителя командира взвода одной из оперативных рот подразделения милиции особого назначения "Беркут" в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями; умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствовании организации и проведению собраний и митингов" по преступным приказом», - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что двенадцать подозреваемых объявлены в розыск.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, экс-беркутовцы, которых подозревают в расстреле 48 участников Євромайдану в феврале 2014 года, объявили бессрочную голодовку в СИЗО. Об этом заявил их адвокат Александр Горошинский.

Бывшие беркутовцы объясняют, что голодают за политическое преследование политически мотивированное уголовное производство. По словам адвоката, экс-беркутовцам продолжают содержания под стражей в автоматическом режиме, без мотивированных оснований для этого.