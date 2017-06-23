Дело расстрелов на Майдане: бывшие "беркутовцы" объявили бессрочную голодовку - адвокат
Адвокат отметил, что экс-"беркутовцы" объясняют голодовку политически мотивированным уголовным производством против них.
Экс-беркутовцы, которых подозревают в расстреле 48 участников Евромайдана в феврале 2014 года, объявили бессрочную голодовку в СИЗО. Об этом заявил их адвокат Александр Горошинский, пишет "112 Украина".
Бывшие беркутовцы объясняют, что голодают из-за политического преследования, политически мотивированного уголовного производства. По словам адвоката, экс-беркутовцам продлевают содержания под стражей в автоматическом режиме, без мотивированных оснований для этого.
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"Таким образом они хотят привлечь внимание, во-первых, общественности, во-вторых, международного сообщества и компетентных органов, чтобы более детально изучили вопрос незаконного содержания под стражей", - сказал адвокат.
Как сообщал УНИАН ранее, в деле о расстрелах на Майдане допрошено 60-70% свидетелей.
"Это дело уже больше года рассматривается по существу. Оно глобально продвинулось, но я повторяю, там только потерпевших более 150 человек", – сказал адвокат экс-беркутовцев.
На вопрос, сколько уже свидетелей допросили по этому делу, адвокат ответил: "60-70%". Титич добавил: "Процесс идет, но объективно он имеет еще продолжаться довольно долго. Объективно оценивая до года – это позитивный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва".