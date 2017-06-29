Адвокаты Януковича обратятся в ЕСПЧ

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича обратятся в Европейский суд по правам человека из-за нарушения прав Виктора Януковича на защиту, гарантированных Конституцией Украины и Европейской Конвенцией по правам человека. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы Виктора Януковича, передает пресс-служба адвокатского объединения «AVER LEX».

«Сегодня во время заседания суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения вопроса об уважительности причин неявки Виктора Януковича на судебное заседание. Однако, вышел оттуда уже с готовым решением о «заочном» слушании дела о государственной измене. Таким образом лишив защиту права на представление возражений и других доказательств относительно невозможности и незаконности применения этой процедуры», - подчеркнул Сердюк.

«Основным мотивом применения «заочного» суда является попытка не дать Виктору Януковичу возможности допросить действующее руководство страны о событиях февраля-марта 2014 года, чего он раньше требовал», - подчеркнул адвокат.

Читайте такжеОбвинительный акт: Янукович написал Путину письмо с призывом ввести войска в Украину

Как известно, сегодня суд разрешил рассматривать дело о госизмене Януковича заочно.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса