Порошенко на встрече с Макроном подчеркнул необходимость ускорить освобождение заложников

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что активизация консультаций в «нормандском формате» позволит достичь прогресса в освобождении незаконно удерживаемых российской стороной украинских заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня в Париже.

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«Отдельно мы уделили внимание необходимости ускорения освобождения заложников... Мы будем ждать, что в результате оживления консультаций в «нормандском формате» добьемся существенного прогресса в очень чувствительной сфере», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее президент заявлял, что на оккупированном Донбассе незаконно удерживают 128 украинских заложников, в тюрьмах РФ - более 40.