Порошенко: на оккупированном Донбассе удерживаются 128 украинских заложников, в тюрьмах РФ – более 40

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на оккупированном Донбассе незаконно удерживают 128 украинских заложников, в тюрьмах РФ - более 40.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня в Париже.

Читайте такжеСотни заключенных из украинских тюрем не хотят возвращаться на оккупированную территорию - пресс-секретарь Кучмы

«128 украинских заложников находятся на оккупированной территории и более 40 - в российских тюрьмах», - отметил Порошенко.

Как отмечалось ранее, Украина готова обменять 200 человек на удерживаемых боевиками заложников. Глава СБУ подчеркнул, что сейчас процесс обмена пленными идет достаточно трудно и в основном из-за того, что со стороны России идет его политизация.