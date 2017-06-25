В Украину в следующем месяце приедет Госсекретарь США Тиллерсон

Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшее время визитов в Украину государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Об этом глава государства сообщил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

«Мы ждем уже в июле визит государственного секретаря США Тиллерсона в Киев, где будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ждем визит генерального секретаря ООН Гутерриша. Мы ждем визит генерального секретаря Столтенберга, который также состоится в июле», - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко назвал свое рукопожатие с Трампом дружественным и партнерским

«Эта активность чрезвычайно велика, и это позволяет нам держать солидарность и обеспечивать экономическое сотрудничество, поддержку реформ и улучшение инвестиционного климата», - отметил президент Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с министром обороны США Джеймсом Мэттисом относительно завершения подготовки соглашения о предоставлении Соединенными Штатами Украине оборонительного оружия.