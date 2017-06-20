Суд разрешил экс-нардепу Мартыненко выезжать за пределы Киева

Соломенский райсуд Киева разрешил экс-нардепу Николаю Мартыненко свободно передвигаться по Киеву и Киевской области. Постановление было утверждено 19 июня, сообщают "Наши деньги".

Защитники политика предоставили суду три справки для подтверждения необходимости его выезда за пределы столицы.

Первая из них о том, что его дочь занимается верховой ездой в Гостомеле и Мартыненко сопровождает ее на занятия. Во второй говорится, что экс-депутат Мартыненко является соучредителем ООО "Вортекс", которое владеет домом в с. Глебовка Вышгородского района, где проживает его семья. Также в суд передали письмо от заместителя председателя центрального штаба партии "Народный фронт" Елены Ледовских, которая называет Мартыненко активным членом партии, который должен часто выезжать за пределы Киева.

Также защита бывшего народного избранника просила отменить запрет на общение с другими фигурантами дела и представителями более 20 компаний, проходящих по делу, однако в этой просьбе юристам Мартыненко отказали.

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Как известно, 12 апреля, Апелляционный суд Киева оставил без изменений предыдущее решение суда о взятии экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народными депутатами.

Напомним, прокуроры САП просили суд изменить меру пресечения Мартыненко в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов гривень. 26 апреля САП обжаловала меру пресечения Мартыненко.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ задержали экс-нардепа и экс-главу комитета парламента по вопросам ТЭК Николая Мартыненко. НАБУ объявило ему подозрение в растрате средств ГП «Востгок» в размере 17,28 млн долларов. Соломенский райсуд Киева 22 апреля отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов. Срок поручительства определен на 2 месяца и продлится до 20 июня 2017 года.

Кроме того, Соломенский районный суд Киева отпустил еще одного фигуранта "дела Мартыненко" - первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство народных депутатов.