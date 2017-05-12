Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения, избранную Соломенским районным судом столицы для бывшего народного депутата Николая Мартыненко в виде взятия на поруки. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласила коллегия судей Апелляционного суда столицы.

“Постановление следственного судьи Соломенского района... об избрании меры пресечения Мартыненко оставить без изменений, заявление следователя прокуратуры - без удовлетворения”, - в постановлении суда отмечается, что оно обжалованию не подлежит.

В ходе судебного заседания сторона обвинения настаивала на отмене избранной судом первой инстанции меры пресечения Мартыненко и избрании ему меры пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 300 млн грн.

Читайте такжеПятому подозреваемому по "делу Мартыненко" избрана мера пресечения в виде ночного ареста - НАБУ

По мнению прокуроров, решение об избрании меры пресечения в виде взятия на поруки суд первой инстанции не обосновал должным образом, не учел возможные риски, которые могут возникнуть в случае пребывания Мартыненко на свободе.

В свою очередь, сам Мартыненко и его защитники называли жалобу прокуратуры и изложенные в ней доводы надуманными и необоснованными и просили суд оставить жалобу без удовлетворения.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

Читайте также"Урановая схема": Мартыненко сдал загранпаспорта

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко меры пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.

Прокурор САП Роман Симкив заявил, что решение Соломенского райсуда вынесено с явными процессуальными нарушениями, поэтому прокуратура будет настаивать на его пересмотре. Как отметил Симкив, в деле 5 подозреваемых, которым объявлено подозрение, а Мартыненко среди них отводится роль организатора, то есть человека, который создал и руководил действиями других лиц в совершении данного уголовного правонарушения”.

В свою очередь Мартыненко назвал «смешным и неадекватным» намерение Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловать его меру пресечения.