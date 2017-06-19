В Белом доме подтвердили встречу Порошенко с вице-президентом США Пенсом - журналист

22:10, 19 июня 2017
Политика
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Однако пока неизвестно, встретится ли с Порошенко президент США Дональд Трамп.

Sky News

В Белом доме подтвердили встречу президента Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщает журналист «Голоса Америки» Стивен Герман, присутствовавший на ежедневном брифинге в Белом доме.

Читайте такжеПорошенко отбыл в США на первую встречу с ТрампомВ частности, по его словам, представитель Белого дома Шон Спайсер заявил журналистам, что вице-президент США Майк Пенс во вторник, 20 июня, встретится с президентом Украины Петром Порошенко, который прибывает в США с официальным визитом.

В то же время в прямом эфире телеканала CNN журналисты из Белого дома сообщают, что сегодня на брифинге было запрещено делать видеосъемку общения Спайсера с прессой.

Сайт Белого дома тоже не транслировал брифинг.

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Теги: #визит Порошенко в США#встреча Порошенко с Трампом