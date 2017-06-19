Порошенко отправляется в Вашингтон на первую встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко отправляется в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По информации ТСН, украинский глава державы прилетит в американскую столицу уже сегодня, 19 июня, вечером. Самый важный день - завтра: встреча с вице-президентом Майком Пенсом и президентом Трампом, а также американскими министрами энергетики и экономики.

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Это - третий визит Порошенко в Вашингтон в качестве главы государства и первая его встреча с новым президентом США.

Главы государств среди других тем будут говорить и о войне на Донбассе.