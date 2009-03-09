Переход Путина на должность премьера привел к снижению управляемости

Переход Владимира ПУТИНА на должность премьер-министра России привел к снижению управляемости страной.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор Института энергетической политики Владимир МИЛОВ.

«Безусловно, основные рычаги по принятию важнейших политических решений сосредоточены у В.ПУТИНА. Это правда. Но разрыв между неформальной и формальной ролью В.ПУТИНА, образовавшейся после его перехода на должность премьера, создает массу неопределенностей в системе принятия решений», - сказал В.МИЛОВ.

По его мнению, многие решения формально не находятся в компетенции премьера, но он, тем не менее, хочет на них влиять.

«По сути, все это снижает скорость и эффективность действий власти», - сказал В.МИЛОВ.

В то же время он уверен, что В.ПУТИН по-прежнему остается доминирующим игроком в российской политической системе и важнейшие политические решения, такие как война с Грузией, газовый конфликт с Украиной, безусловно, принимает он лично.

По мнению эксперта, возможности В.ПУТИНА проводить такую политику, которую он хочет, сильно уменьшились, т.к его формальная роль не соответствует статусу полноправного «национального лидера». «Все-таки полномочия премьера ограничены», - отметил он.

Кроме того, В.МИЛОВ считает, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, на которого многие рассчитывали как на человека, который сможет взять на себя реальное управление, оказался во многом слабым президентом, не принимающим самостоятельных решений.

«Он (Д.МЕДВЕДЕВ) часто занимает выжидательную позицию, часто не решается идти наперекор В.ПУТИНУ. Все это, по сути, притормаживает систему принятия решений в России, что крайне некстати в период экономического кризиса. Реальность такова, что понижение статуса В.ПУТИНА привело к снижению управляемости системы, которая по-прежнему функционирует как авторитарная», - уверен он.