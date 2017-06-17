Дело о расстрелах на Майдане: адвокат рассказал, сколько свидетелей уже допросили

В деле о расстрелах на Майдане допрошено 60-70% свидетелей. Об этом в эфире "5 канала" заявил адвокат Виталий Титич.

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"Это дело уже больше года рассматривается по существу. Оно глобально продвинулось, но я повторяю, там только потерпевших более 150 человек", – сказал он.

На вопрос, сколько уже свидетелей допросили по этому делу, адвокат ответил: "60-70%".

Титич добавил: "Процесс идет, но объективно он будет еще продолжаться довольно долго. Объективно оценивая до года – это позитивный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва".

Как сообщал УНИАН, 18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины. Тогда во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.