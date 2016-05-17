Расстрелы на Институтской: Названы имена еще 18 экс-беркутовцев "Черной роты"

20:49, 17 мая 2016
Общество
5647 0

Сторона обвинения назвала имена еще 18 бойцов киевского спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве 48 человек на Институтской 20 февраля 2014 года.

УНИАН

Эти силовики входили в так называемую «Черную роту», сообщает Громадське.

Прокуроры объяснили, что дело этих экс-беркутовцев вывели в отдельное производство из-за того, что они находятся в розыске. Однако, по словам представителей обвинения, местонахождение некоторых из разыскиваемых им уже известно.

Читайте такжеИдентифицированы все бойцы "черной роты" киевского "Беркута", которые бежали из страны - адвокат семей "Небесной сотни"

Как известно, сегодня пятерым экс-бойцам столичного спецподразжделения «Беркут» начали зачитывать обвинительный акт. Он содержит два тома по 220 и 163 страницы каждый.

Экс-бойцам Сергею Тамтуре, Александру Маринченку, Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и экс-заместителю командира киевского полка «Беркут» Олегу Янишевскому инкриминируют убийство 48 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Также их обвиняют в ранении 80 человек, совершении террористического акта и препятствовании права на мирные собрания и протесты.

В свою очередь, адвокаты не соглашаются с таким обвинительным актом. Они говорят, что во время утренних событий 20 февраля на Институтской спецрота «Беркута» отступала от Октябрьского дворца вверх, поэтому «никак не планировала террористического акта».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter