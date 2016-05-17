Расстрелы на Институтской: Названы имена еще 18 экс-беркутовцев "Черной роты"

Эти силовики входили в так называемую «Черную роту», сообщает Громадське.

Прокуроры объяснили, что дело этих экс-беркутовцев вывели в отдельное производство из-за того, что они находятся в розыске. Однако, по словам представителей обвинения, местонахождение некоторых из разыскиваемых им уже известно.

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Как известно, сегодня пятерым экс-бойцам столичного спецподразжделения «Беркут» начали зачитывать обвинительный акт. Он содержит два тома по 220 и 163 страницы каждый.

Экс-бойцам Сергею Тамтуре, Александру Маринченку, Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и экс-заместителю командира киевского полка «Беркут» Олегу Янишевскому инкриминируют убийство 48 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Также их обвиняют в ранении 80 человек, совершении террористического акта и препятствовании права на мирные собрания и протесты.

В свою очередь, адвокаты не соглашаются с таким обвинительным актом. Они говорят, что во время утренних событий 20 февраля на Институтской спецрота «Беркута» отступала от Октябрьского дворца вверх, поэтому «никак не планировала террористического акта».