Украденные при Януковиче полмиллиона долларов уже поступили на счет Минюста - Енин
Американская фирма, причастная к выводу средств, еще до вердикта суда согласилась вернуть в Украину те деньги, которые хранились на гарантийном счете.
Более 500 тысяч долларов, которые незаконно вывел из Украины Минюст во времена Виктора Януковича, уже поступили на счет украинского министерства юстиции.
Об этом в эфире "112 канала" рассказал заместитель генпрокурора Евгений Енин.
"Это первый случай возврата средств, добытых преступным путем, командой Юрия Луценко из-за границы, поскольку те 1,5 миллиарда долларов, которые Генеральная прокуратура вернула в конце апреля, были арестованы на счетах в украинских банках", - сказал он.
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Енин сообщил, прокуратура несколько месяцев назад начала переговорный процесс с представителями американской компании, причастной к выводу денег.
"Мы убедили их в целесообразности как можно более активного сотрудничества с украинским следствием. Должен отметить, что эта компания чрезвычайно заботится о вопросах своей деловой репутации, и именно это стало поворотным моментом в том, чтобы еще до вердикта уголовного суда в Украине указанные средства были возвращены в Украину хотя бы в том объеме, в котором они хранились на гарантийном счете указанной фирмы. Могу сказать, что это примерно 560 тыс долларов", - рассказал он.
По словам Енина, министр юстиции Павел Петренко подтвердил, что указанные средства уже поступили на счет Министерства.
Енин также отметил, что группа лиц во времена президентства Виктора Януковича "подписала и допустила подписание фиктивного договора об оказании услуг, которые никогда не были предоставлены". "В то же время деньги были перечислены", - сказал он.
При этом он не назвал имена причастных к делу должностных лиц, поскольку досудебное расследование еще продолжается.
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры совместно с Департаментом юстиции США обеспечил возвращение в Украину более $500 тыс., незаконно выведенных руководством Минюста времен Януковича.