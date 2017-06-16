Украденные при Януковиче полмиллиона долларов уже поступили на счет Минюста - Енин

Более 500 тысяч долларов, которые незаконно вывел из Украины Минюст во времена Виктора Януковича, уже поступили на счет украинского министерства юстиции.

Об этом в эфире "112 канала" рассказал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Это первый случай возврата средств, добытых преступным путем, командой Юрия Луценко из-за границы, поскольку те 1,5 миллиарда долларов, которые Генеральная прокуратура вернула в конце апреля, были арестованы на счетах в украинских банках", - сказал он.

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Енин сообщил, прокуратура несколько месяцев назад начала переговорный процесс с представителями американской компании, причастной к выводу денег.

"Мы убедили их в целесообразности как можно более активного сотрудничества с украинским следствием. Должен отметить, что эта компания чрезвычайно заботится о вопросах своей деловой репутации, и именно это стало поворотным моментом в том, чтобы еще до вердикта уголовного суда в Украине указанные средства были возвращены в Украину хотя бы в том объеме, в котором они хранились на гарантийном счете указанной фирмы. Могу сказать, что это примерно 560 тыс долларов", - рассказал он.

По словам Енина, министр юстиции Павел Петренко подтвердил, что указанные средства уже поступили на счет Министерства.

Енин также отметил, что группа лиц во времена президентства Виктора Януковича "подписала и допустила подписание фиктивного договора об оказании услуг, которые никогда не были предоставлены". "В то же время деньги были перечислены", - сказал он.

При этом он не назвал имена причастных к делу должностных лиц, поскольку досудебное расследование еще продолжается.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры совместно с Департаментом юстиции США обеспечил возвращение в Украину более $500 тыс., незаконно выведенных руководством Минюста времен Януковича.