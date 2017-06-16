На работу военных складов и арсеналов дополнительно выделено 200 миллионов гривень

На восстановление работы военных складов и арсеналов этом году дополнительно выделено 200 млн грн. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

Читайте такжеМинобороны направит в Балаклею ремонтные бригады, которые помогут восстанавливать жилища местных - Полторак"На разминирование территории после чрезвычайной ситуации на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее выделено 9 млн грн. Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн грн на восстановление живучести военных складов и арсеналов. В войсках проводятся профилактические мероприятия на ужесточение пропускного противопожарного режима воинских частей, арсеналов и складов горюче-смазочных материалов", - отметил Праута.

Также он добавил, что 77 пожарных патрулей осуществляют патрулирование лесных массивов возле воинских частей.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее Харьковской области в результате пожара взорвался военный арсенал. Были эвакуированы около 20 тысяч человек. От разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

Служба безопасности по факту пожара на арсенале открыла уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса ("диверсия").