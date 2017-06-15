В Раде заверили, что законопроект об изменении формата АТО будет внесен в парламент на этой сессии

Законопроект об изменении формата антитеррористической операции будет внесен в Верховную Раду на этой сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в международном пункте пропуска «Гоптовка» на границе с РФ в Харьковской области сообщил секретарь Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Этот законопроект надо принимать. К сожалению, в этой Верховной Раде много людей, которые не понимают, что происходит в Украине, что является национальным интересом, а что не является. Мы будем всех убеждать всеми доступными методами. На этой сессии (будет предлагаться законопроект об изменении формата АТО - УНИАН). Сессия эта имеет еще две пленарные недели. Спикер Верховной Рады, который тоже решительно настроен, имеет все возможности», - сказал Винник.

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Он подчеркнул, что введение в 2014 году формата АТО было обусловлено отсутствием армии, давлением со стороны западных партнеров, а также необходимостью проведения выборов.

«Мы имеем право и обязаны применять более эффективный инструмент оперативного управления нашими войсками. Это не будет называться «антитеррористическая операция». Мы дадим гибридный ответ российскому гибридному нашествию в Украине, - заявил Винник. - Мы скоро увидим соответствующие изменения в законодательство, которые позволят украинской армии применять полностью все свое вооружение, возможности и боеспособность, которые мы наработали в течение трех лет, наиболее эффективно против российской армии».

Как сообщал УНИАН, 14 июня президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - сказал Порошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно закончить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. «Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. Вместе с тем нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины», - сказал Турчинов. «Вместе с тем, пора перейти к новому формату защиты страны», - заявил он.