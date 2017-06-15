Был трезвый: нардеп Барна заверил, что лично управлял авто во время аварии

Нардеп Олег Барна заявил, что лично управлял автомобилем во время ночного ДТП, и в авто кроме него никого не было. Об этом сообщает ТСН после общения с нардепом по телефону.

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Барна также заверил, что был трезвым. При этом парламентарий отказывается рассказывать, как произошла авария и не ответил на вопрос о скорости, с которой он ехал.

Как сообщал УНИАН ранее, этой ночью на площади Победы в Киеве автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов. Пострадал сам народный депутат и в срочном порядке был госпитализирован. На месте работали патрули полиции.

Позже медики 17-й больнице Киева подтвердили, что народный депутат Олег Барна был госпитализирован после ДТП. Врачи заявили, что состояние нардепа стабильное.