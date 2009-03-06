У Черновецкого сегодня на повестке дня - наболевший вопрос

Cегодня, 6 марта, состоится пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

Планируется, что депутаты, в частности, утвердят бюджет столицы на 2009 год и рассмотрят Программу социально-экономического и культурного развития столицы.

Как сообщал УНИАН, главная смета столицы была принята к рассмотрению депутатами Киевсовета 19 февраля, его планировалось утвердить 26 февраля. В то же время проведение заседания сессии 26 февраля было отменено. По информации секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, заседание сессии 26 февраля было перенесено в связи с большим количеством предложений к проекту бюджета столицы, которые необходимо проработать перед вынесением на утверждение депутатами.

Вчера, 5 марта, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил надежду, что бюджет Киева на 2009 год будет утвержден на заседании Киевсовета 6 марта.

«Я очень надеюсь, что завтра его поддержат все депутаты Киевсовета», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.