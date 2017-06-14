Скоро каждый украинец почувствует преимущества безвиза с ЕС – Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что скоро каждый украинец ощутит преимущества безвизового режима с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Одессе, куда прибыл вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Линкявичюс поздравил Украину с безвизовым режимом, отметив, что наша страна «никуда не возвращается, она всегда была в Европе».

По его словам, безвизовый режим – это своего рода физическое ощущение общности, возможность свободного передвижения.

«Это возможность устраиваться на работу, что тоже имеет место психологически… Создаются дополнительные связки. Я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем каждый гражданин Украины почувствует это на своем личном опыте», - сказал Линкявичюс.

Он отметил, что европейские страны связывает исторически интересный и насыщенный период, и что граждане Литвы рады получению Украиной безвиза.

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«Мы воспринимаем ваши успехи как наши собственные», - подчеркнул министр.

В свою очередь Климкин заявил, что Литва не просто содействовала Украине в получении безвиза, но и предоставляет конкретную помощь в момент острой необходимости, в частности, помощь в лечении участников АТО.

«У нас с Литвой не политические, а дружеские отношения. Литва не просто содействовала нам в получении безвиза, но стала прямым партнером. Это - не абстрактная помощь - в эти сложные для Украины дни литовская сторона помогла вылечить и реабилитировать 155 наших раненых военнослужащих», — напомнил Климкин.

Он отметил, что Украина сделает все возможное, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза. В то же время, по его словам, для этого Украине «нужно работать». «Поскольку соглашение это – не просто что-то заработает и потом можно сложить руки, и оно нас куда-то приведет», - подчеркнул Климкин.

На итоговом брифинге отмечалось, что в ходе сегодняшней встречи министров с главой Одесской ОГА Максимом Степановым обсуждалось сотрудничество, в частности, в экономической и туристической сферах. В этой связи в перспективе планируется посещение юга Одесской области, чтобы сформировать основные приоритеты развития региона. Также отмечалось, что с 15 июня начнет функционировать авиарейс «Одесса – Вильнюс».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Литвы Линас Линкявичюс обсудили Балто-Черноморское партнерство.