Глава МИД Литвы: мы в Европе смотрим на ситуацию в Украине, как на футбольный матч

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс убежден, что Европа должна взять на себя ответственность за успех Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение министр выразил сегодня в Брюсселе на конференции, посвященной началу Украинского форума в Европейском политическом центре.

"Время не на стороне Украины. Те, кто хочет углубить этот кризис и заморозить еще дальше этот замороженный конфликт, могут просто ждать и смотреть, ничего не делая, как развивается ситуация. А она развивается непросто", - констатировал глава литовского МИДа.

Вместе с тем Линкявичюс отметил, что "за последние три года было сделано больше, чем за предыдущие двадцать".

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"Это очевидно. И мы этого не можем игнорировать, а мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?" - спросил министр.

По убеждению Линкявичюса, "успех Украины является нашим успехом, успехом наших ценностей, а провал будет провалом всех нас".

"Я не говорю, что украинцы идеальные и все делают образцово. Нет, это не так, но мы говорим о себе – делаем ли мы все правильно? Ведь ситуация не улучшается", - подчеркнул он.

Глава литовского МИДа объяснил, что ЕС также может влиять на ситуацию в Украине.

"Мы, европейцы, не аннексировали Крым и не ведем агрессию на востоке Украины, мы не можем винить себя за это, но, когда мы говорим о возможности влияния, возможности изменить ситуацию, - здесь мы должны реально разделить ответственность. Мы не виноваты, но ответственны. Разные слова, но почти одинаковое значение", - подчеркнул Линкявичюс.