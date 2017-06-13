Председатель Одесской ОГА Степанов подарил свой дом в деревне Ставрово сироте

13 июня председатель Одесской ОГА Максим Степанов посетил деревню Ставрово в Окнянском районе Одесской области, где подарил свой дом местной жительнице Виктории Шпак - единственной сироте в этом селе, которая достигла совершеннолетия.

Дом в Ставрово был куплен Степановым около месяца назад при необычных обстоятельствах. Председатель Одесской ОГА решил совершить эту покупку, чтобы зарегистрироваться в Ставрово и, уплатив налоги в бюджет Окнянского района, помочь строительству местной школы. Согласно декларации Степанова, за прошлый год сума уплаченных им налогов составила 3 млн. 732 тыс. гривен, и они уже уплачены в бюджет района.

«Школа здесь строится уже 10 лет и ее никак не могут достроить, поэтому я решил зарегистрироваться в селе, чтобы налоги пошли в местный бюджет. Для этого нужно было жилье, нашли дом, который здесь продавался, вот я его и купил. Я понимал, что не планирую здесь жить, о чем сразу и сказал. И сегодня с удовольствием дарю этот дом этому чудесному ребенку, Виктории Шпак - ей он намного нужнее, и она, наверное, нуждается в нем больше всех из жителей Ставрово», - заявил Степанов.

Председатель ОГА вручил новой хозяйке дома все необходимые документы, после чего они вместе осмотрели помещения. По словам девушки, она никуда не собирается уезжать из родной деревни и после завершения учебы планирует здесь жить, работать и строить семью, а о таком неожиданном подарке даже мечтать не могла.

На сегодняшний день дети в Ставрово учатся в переполненных классах в помещении, которому более 100 лет. По словам Степанова, новая школа в Ставрово будет готова уже к 1 сентября 2018 года.

«Сейчас мы быстрыми темпами проведем актуализацию проекта и начнем финансировать строительство. Я найду деньги, чтобы достроить эту школу. Есть деньги из областногои государственного бюджета, есть деньги, которые я уплатил в качестве налогов, - появился дополнительный ресурс. Главы райсовета и райадминистрации сказали, что с удовольствием направят этот ресурс на финансирование строительства школы. Я пообещал, что дети пойдут в школу уже 1 сентября следующего года, и выполню это обещание», - заявил он.

По словам Степанова, он намерен уделять сфере образования в области самое пристальное внимание.

«Вклад денег в науку и образование в разы ускоряет рост ВВП в государстве. Ничто не даст такого стимула росту ВВП, как образованная нация, которая получает хорошее образование и потом использует свои знания для развития собственного государства», - отметил он.

Улучшение качества образования в регионе является одним из ключевых направлений Стратегического плана действий на 2017-2019 «Умный регион», который председатель Одесской ОГА Максим Степанов презентовал 22 марта во Одессе. Программа определяет основные приоритеты, цели, программы и проекты развития Одесской области, механизмы их реализации, а также ожидаемые результаты.

Как сообщали СМИ, председатель Одесской ОГА Степанов единственный среди губернаторов в Украине указал в своей декларации за 2016 суммы уплаченных налогов и военного сбора.