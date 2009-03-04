У Тимошенко ждут, когда провокации прекратятся

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Государственная таможенная служба Украины продолжит на законных основаниях таможенное оформление 11 млрд. кубометров природного газа, переданных российской компанией «Газпром» украинской компании НАК «Нафтогаз Украины» в виде долга бывшего посредника поставок газа в Украину «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.

"Мы и дальше будем работать в интересах Украины. После того, как эти провокации прекратятся, мы завершим растаможивание, которое было начато. Мы четко будем придерживаться соглашений, которые взяла на себя украинская сторона", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он сообщил, что в результате таможенного оформления этого газа в государственный бюджет перечислено 1,5 млрд. грн. В то же время, по его словам, сразу после начала таможенного оформления, у таможни была отключена электроэнергия. «Когда началось растаможивание газа, начало оказываться колоссальное давление, вплоть до того, что в последние часы, когда перечислялись деньги, таможню отключили от электроэнергии, чтобы сорвать серверы и сорвать возможность таможенного оформления и перечисления средств», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ убежден, что НАК «Нафтогаз Украины» и Государственная таможенная служба действовали в интересах государства и на законных основаниях.

В то же время, первый вице-премьер не уточнил, какой объем газа таможня успела растаможить. «Мы не успели все растаможить, в таких условиях очень сложно работать. Атака началась, когда начался процесс растаможивания газа», - отметил первый вице-премьер.

По его словам, «Нафтогаз» на законном основании претендует на 11 млрд. кубометров газа. А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что российская компания «Газпром» передала долг компании «РосУкрЭнерго» украинской компании НАК "Нафтогаз", а не просто переуступила право на требование долга. «Это мировая практика, когда собственник, которому задолжали, передает долги второй стороне, то ему не нужно согласие должника. «Газпром» является собственником этого газа, «РосУкрЭнерго» – должник перед «Газпромом». И «Газпрому» не нужно согласие этой компании для того, чтобы передать тому, кому он считает необходимым. И НАК «Нафтогазу» не нужно согласие должника российского «Газпрома». У него есть соглашение, в соответствии с которым «Нафтогаз» действует», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

По мнению первого вице-премьера, двухсторонние отношения с «Газпромом» компания «РосУкрЭнерго» может выяснять в судебном порядке. «Если вы считаете, что "Газпром" неправомерно передал ваш газ, - обращайтесь в суд и судитесь к "Газпрому". Но при чем здесь НАК «Нафтогаз»? При чем здесь таможенники, которые выполняют свои обязанности?», - считает А.ТУРЧИНОВ.

При этом А.ТУРЧИНОВ также заявил, что ныне и. о. председателя Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, будучи на должности председателя Государственной таможенной службы, с начала 2008 года саботировал таможенное оформление природного газа, поступающего в Украину. «Несмотря на распоряжение Кабинета Министров, несмотря на мои личные поручения, он все делал, чтобы не растаможивать газ еще с начала 2008 года, который они пытались списать через «УкргазЭнерго» - дочернюю структуру «РосУкрЭнерго». И только после ухода господина ХОРОШКОВСКОГО эта операция была проведена, и государство получило необходимый ресурс», - сообщил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Служба безопасности заявляет, что расследование уголовного дела происходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных службе.

Сегодня утром, 4 марта, перед отлетом во Францию премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в Украине начались политические репрессии в отношении сотрудников Энергетической таможни за растаможивание 11 млрд. куб. м природного газа, находящегося в хранилищах Украины, в интересах НАК «Нафтогаз Украины».

«Начались аресты людей, которые на своих должностях противостоят коррупции, не выполняют преступных приказов высоких должностных лиц. По сути дела, против них начались масштабные политические репрессии», - заявила премьер.

Она сообщила, что ночью был арестован один из сотрудников Энергетической таможни Т.ШЕПИТЬКО, который, по ее информации, был приглашен в СБУ.

«На него оказывалось давление, которое было связано с тем, что его заставляли растаможить природный газ, который Украина купила в хранилища у Российской Федерации, – 11 млрд. куб. м. Этого сотрудника таможни заставляли растаможить указанный газ на «РосУкрЭнерго». Таможенник не совершил никаких преступных действий – он растаможил природный газ, который Государство Украина в лице НАК «Нафтогаз Украины» купила у «Газпрома», - растаможил на НАК «Нафтогаз Украины». Он не подчинился преступным приказам растаможить данный газ на коррупционной основе для теневой структуры «РосУкрЭнерго», и за это он вчера поплатился своей свободой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она сообщила, что 11 млрд. куб. м газа были полностью растаможены в интересах НАК «Нафтогаз Украины» по соглашению купли-продажи. «Они официально и законно куплены, они полностью растаможены и сегодня являются собственностью НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.