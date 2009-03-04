Криль советует перезагрузиться

Партия «Единый Центр» выступает против идеи проведения досрочных президентских выборов.

Об этом говорится в комментарии лидера партии Игоря КРИЛЯ, переданном УНИАН пресс-службой «Единого Центра».

«Только полная перезагрузка власти позволит стране выйти из затяжного политического и экономического кризиса. А то, что предлагают сегодня украинские политики, - это лишь попытка банального мародерства во время кризиса», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя призывы политиков к проведению досрочных президентских выборов.

По мнению И.КРИЛЯ, украинские политики не «ищут путей для обновления системы власти в стране, а пытаются воспользоваться ситуацией в своих личных интересах». «Одни - спят и видят себя Президентом, не гнушаясь даже тем, чтобы порочить собственную страну за рубежом. Другие - сосредоточились на мелких политических провокациях и подтанцовывают в интересах соседних государств», - отметил политик.

«Изменить ситуацию может лишь коренная перезагрузка власти: одновременные выборы Президента, парламента, проведение референдума по Конституции и новые правила формирования власти путем введения открытых избирательных списков», - добавил народный депутат.