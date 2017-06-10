Климкин призывает Евросоюз к более амбициозным целям в развитии отношений с Украиной

20:41, 10 июня 2017
Политика
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Глава МИД подчеркнул, что демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе.

REUTERS

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Европейский Союз к более амбициозных стратегических целей в развитии отношений с Украиной. Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом он заявил во время выступления на Европейском Форуме Вахау (Австрия).

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"Демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе", - отметил Климкин.

В контексте завтрашнего вступления в силу режима безвизовых поездок в ЕС министр подчеркнул: "Это момент свободы и признания для украинцев. Это ощущение принадлежности к Европе означает для нас чрезвычайно много".

Комментируя вызовы, которые стоят перед современной Европой, Климкин подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества для преодоления существующих угроз европейской безопасности.

Он, в частности, сказал, что "нашим общим европейским интересом является, чтобы Россия прекратила свою политику агрессии и нарушения международного права".

"Важными шагами на этом пути должно стать добросовестное выполнение Минских договоренностей и прекращения незаконной аннексии Крыма", - подчеркнул глава МИД.

В этом контексте Климкин высоко оценил усилия австрийского председательства в ОБСЕ во главе с Действующим председателем, министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом.

На полях Форума глава внешне-политического ведомства Украины провел ряд двусторонних переговоров с европейскими коллегами: Себастианом Курцом, еврокомиссаром Йоганнесом Ханом, и.о. премьер-министра, министром иностранных дел Сербии Ивицой Дачичем, государственным министром Федеральной земли Бавария по делам Европы Беате Мерк, секретарем правительства Шотландии по вопросам внешних дел Фионой Хислоп.

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Теги: #Климкин#безвиз в ЕС