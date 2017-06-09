Запад и РФ не могут нормализовать отношения пока Москва не выполнит Минские соглашения - ЕС и США

Отношения Запада и РФ не могут нормализоваться до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские договоренности и не прекратит незаконную аннексию Крыма.

Об этом шла речь во время очередного совещания политических директоров министерств иностранных дел Балтийских и Северных стран и США e-PINE (Enhanced Partnership in Northern Europe/ Расширенное партнерство в Северной Европе), которое состоялось 8 июне в Буде, (Норвегия), сообщает МИД Латвии.

Отмечается, что в ходе совещания обсуждались отношения с Россией, положение в Украине, трансатлантическое единство и глобальная борьба с терроризмом.

«Обсуждая актуальную ситуацию в отношениях с Россией, политические директора отметили, что ЕС и США и в дальнейшем будут придерживаться прежнего подхода в формировании отношений, продолжая как политику санкций, так и прагматичный диалог, когда это необходимо. Отношения не могут нормализоваться до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские договоренности в отношении Украины и не прекратит незаконную аннексию Крыма», - говорится в сообщении.

Кроме того, политические директора подчеркнули трансатлантическое единство в отношениях с Россией.

"Россия ставит целью подорвать систему западных ценностей и нормы международного права. И до тех пор, пока это происходит, нормализовать отношения не представляется возможным", - сказал на совещании политический директор министерства иностранных дел Латвии Андрис Пелшс.

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Политические директора были едины во мнении, что следует продолжить поддержку развития гражданского общества в России, особенно по той причине, что ситуация в области прав человека в России ухудшается.

Также политические директора высказали свою поддержку Украине и выразили признательность за то, что проведенные государством реформы дали возможность ввести безвизовый режим между ЕС и Украиной, а также Соглашение об ассоциации ЕС – Украина.

«Ситуация на востоке Украины и в Крыму тревожная, Балтийские и Северные страны и США продолжат поддерживать Украину в её стремлении стабилизировать ситуацию», - отмечается в сообщении латвийского МИДа.

***Инициатива е-PINE берет начало в 2003 году как продолжение в более широком контексте партнерского соглашения между США и странами Балтии с целью усиления сотрудничества США с регионом Балтийских и Северных стран. Среди основных направлений сотрудничества e-PINE - политика безопасности, соседства и активное развитие экономических отношений.